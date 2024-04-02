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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل عن "وورلد سنترال كيتشن" الهيئة التي قتل عدد من موظفيها في غزة، أفادت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية بأنها على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل أعضاء من فريقها في هجوم للجيش الإسرائيلي في غزة.

نشرت المنظمة على موقع "إكس" بيانًا يفيد بأنها "على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل أعضاء من وورلد سنترال كيتشن في هجوم للجيش الإسرائيلي أثناء أداء عملهم في دعم الجهود الإنسانية لتوصيل الغذاء في غزة، هذه مأساة ينبغي أن لا يُستهدَف عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون أبدًا".

ما هي الجهة أو المؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" وما هي الأنشطة التي تقوم بها؟

• تقدم "وورلد سنترال كيتشن" مساعدات غذائية ووجبات جاهزة للمحتاجين في مناطق عدة حول العالم.

• في الشهر الماضي، أعلنت المنظمة أنها قدمت أكثر من 42 مليون وجبة في غزة على مدى 175 يومًا.

• بدأت المنظمة العمل في عام 2010 عندما أرسل الطاهي خوسيه أندريس طهاة وطعامًا إلى هايتي بعد وقوع زلزال هناك.

• منذ ذلك الحين، قامت المنظمة بتقديم الغذاء للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية واللاجئين على الحدود الأميركية والعاملين في مجال الرعاية الصحية خلال جائحة كوفيد-19، وكذلك للأشخاص المتأثرين بالصراعات في أوكرانيا وغزة.

• وأفادت المنظمة على "إكس" أن فرقها توزع الطعام على الفلسطينيين النازحين في جميع أنحاء غزة يوميًا.

• تدير المنظمة أكثر من 60 مطبخًا في جنوب غزة ووسطها، حيث يُعدُ هناك مئات الآلاف من الوجبات يوميًا.

ماذا حدث لموظفيها في غزة؟

أعلن المكتب الإعلامي لحماس في وقت متأخر من يوم الإثنين عن مقتل ما لا يقل عن خمسة موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. ووفقًا للمتحدث باسم المكتب، فإن بين القتلى في الضربة التي استهدفت دير البلح في وسط القطاع أشخاصًا من بولندا وأستراليا ومواطنًا بريطانيًا، بالإضافة إلى فلسطيني. وأكدت "حماس" في بيان أن الهجوم الإسرائيلي يستهدف "إرهاب" العاملين في الوكالات الإنسانية الدولية لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية.

ما هو رد الجيش الإسرائيلي عن مقتل موظفين "وورلد سنترال كيتشن" في قطاع غزة؟