نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: نحن على علم بتقارير عن ضربة جوية إسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض بأنه على علم بتقارير عن ضربة جوية إسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان قد ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: "نحو الساعة 17.00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق".

وتابع: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.. وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله ومقتل وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".