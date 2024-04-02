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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | أعلنت أستراليا عن مقتل عاملة إغاثة في غزة وطالبت إسرائيل بالمحاسبة على ذلك، أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، مقتل موظفة الإغاثة لالزاومي "زومي" فرانكوم في غارة جوية بغزة، وطالب بمحاسبة الضالعين في هذا الحادث.

صرّح ألبانيزي: "اتصلت بالسفير الإسرائيلي لأطلب منه محاسبة كاملة بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة".

وأضاف: "أتقدم بأصدق التعازي لأسرة وأصدقاء عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم التي قتلت في غزة".

أعلنت أستراليا عن مقتل عاملة إغاثة في غزة وطالبت إسرائيل بالمحاسبة على ذلك

أعلن المكتب الإعلامي لحماس في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين أن ما لا يقل عن خمسة موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

ذكر متحدث باسم المكتب أن بين القتلى في الضربة التي استهدفت دير البلح في وسط القطاع، أشخاصٌ من بولندا وأستراليا ومواطنٌ بريطاني، مشيرًا إلى أن فلسطينيًا قتل أيضًا.

وأفادت المنظمة على موقع "إكس" بأنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء من وورلد سنترال كيتشن قُتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي أثناء عملهم لدعم جهودهم الإنسانية لتوصيل الغذاء في غزة. ووصفت الحادث بأنه مأساوي، مؤكدة أن عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين يجب ألا يُعتبروا أهدافًا أبدًا.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يُجري مراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ملابسات هذا الحادث "المأساوي".

وأشار البيان إلى أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يبذل جهودا كبيرة لضمان توصيل المساعدات الإنسانية بأمان، ويعمل عن كثب مع منظمة وورلد سنترال كيتشن في جهودها الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".