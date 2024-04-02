العالم اليوم - عقب مقتل زاهدي.. هذه أبرز الضربات الإسرائيلية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 08:18 صباحاً - تحولت سوريا خلال السنوات الماضية لساحة يترجم عليها الصراع بين إسرائيل وإيران والذي بدأ يتسارع ويتصاعد أكثر عقب هجوم 7 أكتوبر.

وفتح استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، الإثنين، والذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي فصلا جديدا من الصراع الذي وصل هذه المرة حد استهداف منشآت دبلوماسية إيرانية، فيما يراه خبراء أنه يوازي ضرب الأرض الإيرانية مباشرة. فيما يلي أبرز الضربات الإسرائيلية في سوريا على مدى سنوات: 40 غارة إسرائيلية على سوريا في عام 2023.

28 غارة إسرائيلية على سوريا عام 2022.

28 غارة إسرائيلية على سوريا عام 2021.

إسرائيل تستهدف حزب الله ومستودعات أسلحة وقادة الحرس الثوري الإيراني.

مارس 2023 ، اغتيال إسرائيل القيادي في سرايا القدس علي رمزي الأسود في دمشق.

25 ديسمبر 2023 ، مقتل رضي موسوي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا.

20 يناير 2024 مقتل 5 مستشارين عسكريين إيرانيين في غارة إسرائيلية على دمشق.

2 فبراير 2024، مقتل مستشار بالحرس الثوري يدعى سعيد علي دادي في غارة إسرائيلية بدمشق.

26 مارس 2024، مقتل ضابط إيراني برتبة عقيد بهجوم إسرائيلي في دير الزور.

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