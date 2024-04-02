العالم اليوم - 70 % حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات بالسعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 09:24 صباحاً - كشفت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، الثلاثاء، عن نمو حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة "الأفراد" من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2023.

وبلغت نسبة هذه المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات دفع الأفراد 70 بالمئة، مقارنةً بنسبة 62 بالمئة المسجلة في العام 2022، بنمو نسبته 12.9 بالمئة.

كما سجلت أنظمة المدفوعات في السعودية نموًا كبيرًا خلال العام 2023، حيث سَجل عدد العمليات غير النقدية المنفذة نحو 10.8 مليارات عملية مقارنة بـ8.7 مليارات عملية للعام 2022 بنمو نسبته 24.1 بالمئة.

وشهدت السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية، تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة.

وقال البنك المركزي السعودي إنه مستمر في سعيه لتوفير خيارات دفع متنوعة، وتعزيز تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية.

وأكد المركزي السعودي على خططه لتعزيز حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافةً إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.