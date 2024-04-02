نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏أكسيوس: الولايات المتحدة تبلغ إيران بعدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية على قنصليتها في دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع ‏أكسيوس، بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بعدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية على قنصليتها في دمشق.

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.