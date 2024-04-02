نتنياهو: استهدفنا موظفي الإغاثة بغزة دون قصد.. ونجري تحقيقا في الحادث

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 03:31 مساءً - أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، استهداف قوات إسرائيلية لموظفي إغاثة في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاستهداف لم يكن مقصودًا، وأن تلك الواقعة واحدة من الأمور التي تحدث في الحرب.

وقال نتنياهو، عند خروجه من مستشفى هداسا في عين كارم، إن هناك تحقيقات تجرى في حادثة استهداف موظفي الإغاثة وسنفعل كل شيء حتى لا تتكرر، حسب رويترز.

وأودت ضربة إسرائيلية أمس الاثنين، بحياة مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين سبعة أشخاص يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية في وسط غزة.

وأضافت المنظمة في بيان أن الموظفين، ومن بينهم أيضًا فلسطينيون ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية، كانوا يستقلون سيارتين مدرعتين تحملان شعارها إلى جانب مركبة أخرى.

وذكرت ورلد سنترال كيتشن أنه على الرغم من تنسيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي، فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودعها في دير البلح، بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي جُلبت إلى غزة عن طريق البحر.