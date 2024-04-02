العالم اليوم - سالك توزع أرباحا نقدية بـ550 مليون درهم عن النصف الثاني 2023

انتم الان تتابعون خبر سالك توزع أرباحا نقدية بـ550 مليون درهم عن النصف الثاني 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 04:21 مساءً - وافق مساهمو شركة سالك على تقرير مجلـس الإدارة الذي اشتمل على نشاط الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي تضمن توزيع أرباح نقدية بقيمة 550 مليون درهم (بواقع 7.3338 فلساً للسهم الواحد) والتي تمثل 100 بالمئة من صافي ربح الشركة عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وبلغت قيمة الأرباح النقدية القابلة للتوزيع 1.097 مليار درهم (ما يعادل 14.6395 فلس للسهم الواحد)، وهو ما يمثل حوالي 100 بالمئة من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لعام 2023.

اختتمت الجمعية العمومية أعمالها بالموافقة على العديد من القرارات الخاصة، بينها تعديل تعريف "المساهم الحكومي" ليشمل أي جهات أو أفراد تحددهم أو تسميهم حكومة دبي، وإجراء تعديلات على النظام الأساسي لإضافة أنشطة تجارية جديدة في عمليات سالك، كما وافقت الجمعية العمومية على سياسة سالك للمسؤولية الاجتماعية مع تخصيص نسبة مئوية من إيرادات الشركة المتوقّعة لمبادرات تلك السياسة.

من جانبه، قال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك: تعـــــد النتـــــائج الماليـــــة القويـــــة التـــــي حققتهـــــا ســـــالك فـــــي عـــــام 2023 شـــــهادة على قـــــوة نمـــــوذج أعمالهـــــا، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة مستوى قياسياً قدره 2.1 مليار درهم بزيادة قدرها 11.4 بالمئة على أساس سنوي، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي نمت بنسبة 11.7 بالمئة على أساس سنوي مسجلاً أقوى أداء سنوي للشركة منذ بدء العمليات التشغيلية لسالك في عام 2007.

وأضاف: "يؤكد توزيع 100 بالمئة من صافي أرباح الشركة للنصف الثاني من عام 2023، التزامنا بتوفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين، كما يشكل الأداء المالي القوي لعام 2023 دليلاً ملموساً على ثقة الاطراف ذات العلاقة. كما نفتخر أن سالك تلعب دور محوري في النمو الاقتصادي المزدهر الذي تشهده إمارة دبي، وفي الوقت نفسه يعود هذا النمو والتنويع الاقتصادي بالمنفعة على نمو أعمال الشركة ".

وأوضح مطر الطاير: "إن قرارات الجمعية العمومية اليوم تمثل خطوة مهمة في مسيرة تقدّم سالك، وتعزز قدرتنا على تحقيق النمو والاضطلاع بمسؤوليتنا المجتمعية. ويؤكد اعتماد سالك للمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة لعام 2024 على التزامنا بتحقيق النمو المستدام ومواءمة عملياتنا مع أفضل الممارسات الدولية، وسنواصل التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع التركيز بشكل أساسي على الرفاهية المجتمعية وإحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا".

من جهته، قال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يمثل اجتماع الجمعية العمومية الثاني لسالك كشركة مساهمة عامة مدرجة محطة مهمة في مسيرة نموها وتطورها. إن التزامنا بمعايير الحوكمة والشفافية القوية قد غرس الثقة عند مساهمينا، كما تبين ذلك من الدعم والمشاركة الذي شهدناه في اجتماع اليوم، ونحن ملتزمون بتحقيق خططنا الاستراتيجية للنمو، والارتقاء بأعمالنا إلى مستويات غير مسبوقة من النجاح".