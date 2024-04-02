العالم اليوم - بالفيديو.. حريق في إسطنبول يخلف مقتل وإصابة العشرات

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حريق في إسطنبول يخلف مقتل وإصابة العشرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 04:21 مساءً - ذكر مسؤولون وتقارير إعلامية أن حريقا اندلع في ملهى ليلي بإسطنبول أثناء أعمال التجديد، الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا، سبعة منهم نقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وكان الملهى الليلي، الذي تم إغلاقه بسبب أعمال التجديد، بالطابق الأرضي من مبنى سكني مكون من 16 طابقا في منطقة بشكتاش على الجانب الأوروبي من المدينة التي يقسمها مضيق البوسفور.

وتمت السيطرة على الحريق.

وصرح حاكم الولاية داوود غول للصحفيين في مكان الحادث أن سبب الحريق قيد التحقيق.

وقال وزير العدل يلماز تونج إن السلطات اعتقلت خمسة أشخاص لاستجوابهم، من بينهم مديرو الملهى وشخص مسؤول عن التجديدات.