موسكو: منفتحون على الاتصالات مع "الناتو"أكد رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات فيينا حول الأمن والتسلح قسطنطين غافريلوف، انفتاح بلاده على أي اتصالات مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" مبنية على الندّية، واحترام مصالح روسيا.

وقال غافريلوف في حديث لوكالة "نوفوستي" بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس حلف "الناتو": "الجانب الروسي منفتح على أي اتصالات إذا كانت مبنية على المساواة وتأخذ بالمصالح الروسية في عين الاعتبار.. وفي هذا المجال موقفنا مبدئي وثابت".

وأضاف: "استنادا إلى نتائج هذا العمل والوضع الحقيقي "على الأرض" سنحدد كيفية مواصلة بناء العلاقات مع جيراننا الغربيين.. حتى الآن جعلت التصرفات العدوانية للحلف تجاه بلادنا مواصلة العمل معه مستحيلة".

كما أكد أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.