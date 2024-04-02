المجر تكشف موقفها من إرسال قوات عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 07:32 مساءً - قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن المجر تعتبر مقترحات إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا غير مقبولة، وتظل معارضة لإمدادات الأسلحة إلى كييف.

وقال زيجارتو في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس في نيقوسيا: "المجر، مثل قبرص، لا تزود أوكرانيا بالأسلحة، ولن نزودها بها، كما نعارض بشدة التصريحات التي تتحدث عن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا".

وأضاف وزير الخارجية المجري، أن الحكومة المجرية تؤمن بالسلام، على الرغم من أن "هذا ليس الاتجاه السائد" في أوروبا الآن.

وأعرب زيجارتو عن أسفه "لسوء الحظ، إذا اتخذت موقفا مؤيدا للسلام، فإنك ستتعرض للوصم على الفور، ولا يوجد مجال كبير للحوار العقلاني حول هذه القضايا في الاتحاد الأوروبي".

وبحسب زيجارتو، فإن "الأمر نفسه ينطبق على العقوبات" المفروضة على روسيا، قائلا: "من الواضح تماما أن العقوبات تضر أيضا بالدول الأوروبية نفسها".

أشار إلى أن بعض الدول تتأثر سلبا بالقيود أكثر من غيرها، لكن لا توجد فرصة لأن يطور الاتحاد الأوروبي آلية للتعويض، لافتا إلى أن الضرر نجم عن "سياسة العقوبات الخاصة" التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.