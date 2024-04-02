نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط عشرات الصواريخ من لبنان على الجليل الغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام مساء اليوم الثلاثاء، بأن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي شمالي إٍسرائيل، كما دوت صافرات الإنذار بمدينة نهاريا ومناطق الجليل.

وأعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل تفعيل صافرات الإنذار في نهاريا ومناطق ساعر، وغيشر هزيف وهنيتا ويارا، وميتسوفا، وشلومي، وبيتسيت وليمان.

كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة مرغليوت، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني "استهدافه لمجموعة ‌‏من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بقذائف المدفعية".

وأضاف في بيانات أخرى:

‏- "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:45 من صباح اليوم الثلاثاء تجمعا ‏لجنود العدو في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه ‏إصابة مباشرة". ‏

- "‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه ‏إصابة ‏مباشرة. ‏

- "‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:15 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه ‏إصابة مباشرة". ‏

وتأتي هذه الاستهدافات بعد يوم من اغتيال إسرائيل لمستشارين عسكريين في الحرس الثوري الإيراني وآخرين، عبر استهداف جوي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.