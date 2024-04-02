العالم اليوم - جون بولتون: إدارة بايدن تظهر الضعف أمام طهران منذ 7 أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 08:26 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، في حديثه لـ"دوت الخليج" الثلاثاء، إن إدارة جو بايدن تظهر الضعف أمام إيران منذ هجوم 7 أكتوبر.

وجاء في حديث جون بولتون: إدارة بايدن تظهر الضعف أمام طهران منذ السابع من أكتوبر، وهذا أمر خطأ.

ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا، هو ضربة ضد إيران نفسها.

قتلى الحادث هم ضباط من فيلق القدس، وهم أهداف مشروعة في كل مكان.

إسرائيل تقوم بأشياء كثيرة، ولا تخبر بها واشنطن، حتى تنتهي. كان يمكن اتخاذ خطوات كثيرة لتعزيز العقوبات الاقتصادية وخنق النظام الإيراني بطريقة أكثر فعالية.

ليس هناك أمل للسلام والأمن في المنطقة ما دام "آيات الله" يحكمون في طهران.

إذا نظرنا إلى مصلحة إسرائيل ومصلحة الدول العربية في المنطقة ومصلحة أميركا فكلها متماثلة، وإيران هي المشكلة.

إذا استطعنا الاتفاق على سياسة موحدة فسنكون أفضل بالتأكيد.

إدارة بايدن أخطأت كثيرا بالعودة إلى المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي، من دون التشاور مع الدول العربية.

تحت رئيس أميركي مسؤول أكثر، أظن أننا سنواجه إيران بفاعلية.

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