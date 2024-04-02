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العالم اليوم - جون بولتون: إدارة بايدن تظهر الضعف أمام طهران منذ 7 أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 08:26 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، في حديثه لـ"دوت الخليج" الثلاثاء، إن إدارة جو بايدن تظهر الضعف أمام إيران منذ هجوم 7 أكتوبر.

وجاء في حديث جون بولتون:

  • إدارة بايدن تظهر الضعف أمام طهران منذ السابع من أكتوبر، وهذا أمر خطأ.
  • ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا، هو ضربة ضد إيران نفسها.
  • قتلى الحادث هم ضباط من فيلق القدس، وهم أهداف مشروعة في كل مكان.
  • إسرائيل تقوم بأشياء كثيرة، ولا تخبر بها واشنطن، حتى تنتهي.
  •  كان يمكن اتخاذ خطوات كثيرة لتعزيز العقوبات الاقتصادية وخنق النظام الإيراني بطريقة أكثر فعالية.
  • ليس هناك أمل للسلام والأمن في المنطقة ما دام "آيات الله" يحكمون في طهران.
  • إذا نظرنا إلى مصلحة إسرائيل ومصلحة الدول العربية في المنطقة ومصلحة أميركا فكلها متماثلة، وإيران هي المشكلة.
  • إذا استطعنا الاتفاق على سياسة موحدة فسنكون أفضل بالتأكيد.
  • إدارة بايدن أخطأت كثيرا بالعودة إلى المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي، من دون التشاور مع الدول العربية.
  • تحت رئيس أميركي مسؤول أكثر، أظن أننا سنواجه إيران بفاعلية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر جون بولتون: إدارة بايدن تظهر الضعف أمام طهران منذ 7 أكتوبر .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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