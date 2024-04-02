العالم اليوم - جون بولتون: إدارة بايدن تظهر الضعف أمام طهران منذ 7 أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 08:26 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، في حديثه لـ"دوت الخليج" الثلاثاء، إن إدارة جو بايدن تظهر الضعف أمام إيران منذ هجوم 7 أكتوبر.
وجاء في حديث جون بولتون:
- إدارة بايدن تظهر الضعف أمام طهران منذ السابع من أكتوبر، وهذا أمر خطأ.
- ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا، هو ضربة ضد إيران نفسها.
- قتلى الحادث هم ضباط من فيلق القدس، وهم أهداف مشروعة في كل مكان.
- إسرائيل تقوم بأشياء كثيرة، ولا تخبر بها واشنطن، حتى تنتهي.
- كان يمكن اتخاذ خطوات كثيرة لتعزيز العقوبات الاقتصادية وخنق النظام الإيراني بطريقة أكثر فعالية.
- ليس هناك أمل للسلام والأمن في المنطقة ما دام "آيات الله" يحكمون في طهران.
- إذا نظرنا إلى مصلحة إسرائيل ومصلحة الدول العربية في المنطقة ومصلحة أميركا فكلها متماثلة، وإيران هي المشكلة.
- إذا استطعنا الاتفاق على سياسة موحدة فسنكون أفضل بالتأكيد.
- إدارة بايدن أخطأت كثيرا بالعودة إلى المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي، من دون التشاور مع الدول العربية.
- تحت رئيس أميركي مسؤول أكثر، أظن أننا سنواجه إيران بفاعلية.
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