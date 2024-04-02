بلينكن عقب الغارة الجوية لعمال الإغاثة: يجب حماية العاملين في المجال الإنساني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 08:33 مساءً - قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية "تحدثت مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية" بشأن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة.

وخلال زيارة إلى فرنسا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تحدثت مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت أمس عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة الإنسانية في غزة.

وأضاف: لقد تحدثنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الحادث بالذات.

وقال تقرير رويترز بلينكن لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي في باريس: “لقد طالبنا بإجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه لفهم ما حدث بالضبط”، مضيفًا أنه يجب حماية العاملين في المجال الإنساني.

أعلن المطبخ المركزي العالمي (WCK)، وهو أحد المنظمات القليلة التي تقدم الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه إلى غزة، أنه سيوقف عملياته مؤقتًا في غزة بعد الغارة الإسرائيلية على عمال الإغاثة الذين يقومون بتوصيل الغذاء إلى الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع.

ويعني إعلانها أنه سيكون هناك كمية أقل من الغذاء تصل إلى الجيب المحاصر، حيث تحذر منظمات الإغاثة من أن 2.2 مليون شخص ليس لديهم ما يكفي من الطعام وأن نصف السكان على حافة المجاعة بسبب خنق إسرائيل للمساعدات والدمار واسع النطاق. .

وفي شهر مارس، قادت WCK عملية تسليم أول شحنة بحرية من المساعدات من قبرص إلى غزة، حيث تم توزيع 500,000 وجبة.

وبعد وقت قصير من إعلان WCK عن إيقاف عملياتها مؤقتًا، أعلنت أيضًا منظمة مساعدة اللاجئين الأمريكية في الشرق الأدنى (Anera)، وهي منظمة قدمت حوالي 150,000 وجبة يوميًا لسكان غزة بالتنسيق مع WCK.

وفي الوقت نفسه، فإن الوكالة الرئيسية المسؤولة عن توزيع المساعدات في غزة، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تكافح أيضًا لتلبية الطلب على الاحتياجات وسط تعليق التمويل المستمر والحصار المفروض على الوصول إلى أجزاء من غزة. من قبل إسرائيل.

وقامت الولايات المتحدة و13 حليفاً آخر بسحب التمويل للأونروا بعد مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم حماس في 7 أكتوبر، ومع ذلك، تمت استعادة التمويل منذ ذلك الحين من قبل عدد من البلدان، بما في ذلك كندا وأستراليا واليابان – اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

تعهد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس بالحفاظ على الممر البحري الذي ينقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، قائلا إن "الأحداث المأساوية يجب ألا تثبط عزيمتنا".