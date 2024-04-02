نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي أن تايوان "خط أحمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ممثلة رفيعة المستوى للإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول العلاقات بين واشنطن وبكين.

وقالت إن الزعيمين استعرضا "العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، والأهمية المستمرة لتعزيز قنوات الاتصال، والإدارة المسؤولة للمنافسة (بين واشنطن وبكين)، ومجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية".

كما أشارت ممثلة الإدارة الأمريكية إلى أن المحادثة الهاتفية كانت أيضا "فرصة لمناقشة المشاكل الواقعة خارج العلاقات الثنائية".

بالإضافة إلى ذلك، أكد بايدن مجددا على التزام "سياسة الصين الواحدة" التي تنتهجها أمريكا وشدد على "الحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، خاصة قبيل تنصيب" رئيس تايبيه القادم لاي تشينغدي، والذي من المتوقع أن يتم في 20 مايو القادم.

وخلصت ممثلة الإدارة الأمريكية إلى أن الرئيس بايدن أبلغ الرئيس شي جين بينغ "قلقه بشأن الممارسات الاقتصادية غير النزيهة" ونقل إليه أن واشنطن ستواصل "اتخاذ إجراءات لحماية مصالح اقتصادها وأمنها القومي".

ومن جانبه أكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أن قضية تايوان هي "خط أحمر" في العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة، ولن تغض بكين نظرها عن أي دعم خارجي تشجيعا لها على الاستقلال.

وشدد شي جين بينغ على أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز الحوار وحسم الخلافات وتعزيز التنسيق الدولي بين البلدين.

وفي 15 نوفمبر 2023، التقى بايدن وشي جين بينغ في إحدى ضواحي سان فرانسيسكو، وذلك خلال الزيارة الأولى للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة منذ ست سنوات.

وكما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" في ذلك الوقت، اتفق الزعيمان على "استعادة الاتصالات الرفيعة المستوى بين القوات المسلحة في البلدين على أساس المساواة والاحترام"، وعقدت اجتماعات عمل بين وزيري دفاع جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة، كآلية للتشاور حول قضايا الأمن البحري وأجريت محادثات هاتفية بين قادة مناطق القيادة القتالية.