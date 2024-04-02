العالم اليوم - بلينكن يحذر من "لحظة حرجة" تمر بها أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 09:24 مساءً - ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن أوكرانيا تمر "بلحظة حرجة" في حربها مع روسيا وتحتاج إلى مزيد من الدعم الغربي العاجل، معربا عن أسفه للجمود الذي يشهده الكونغرس حول حزمة مساعدات عسكرية إلى كييف بمليارات الدولارات.

وقال بلينكن، للصحفيين خلال زيارة لفرنسا: "من الضروري للغاية تزويد الأوكرانيين بما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالذخائر والدفاعات الجوية".

وأضاف: "هذا سبب آخر وراء ضرورة الموافقة بأسرع ما يمكن على طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه الرئيس بايدن إلى الكونغرس".

وحث بايدن مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على إقرار حزمة المساعدات العسكرية والمالية، لكن رئيس المجلس مايك جونسون أرجأ التصويت عدة أشهر، مشيرا إلى أولويات محلية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه إذا لم تحصل كييف على المساعدات، فسيكون على الجيش الأوكراني أن يتراجع "خطوات صغيرة".

وزار بلينكن مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو مصنع أسلحة تابع لشركة نكستر يزود أوكرانيا بمدافع الهاوتزر.

وتبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسابيع الأخيرة موقفا أكثر تشددا تجاه روسيا، وسط مخاوف من فقدان أوكرانيا للأرض والدعم في الحرب، لا سيما في الوقت الذي يتراجع فيه الدعم الأميركي.