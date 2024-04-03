عاجل - ماذا قالت الجزائر عن هجوم إسرائيل على قنصلية إيران في دمشق؟

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الجزائر أن الهجوم الإسرائيلي، على قنصلية إيران بدمشق؛ يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وحصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية.

ماذا قالت الجزائر عن هجوم إسرائيل على قنصلية إيران في دمشق؟

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق.



وأوضح أن الانتهاك "السافر" على الالتزامات الدولية على يد قوة "إسرائيل" القائمة بالاحتلال لا يمكن التسامح معها، قائلا:"يجب أن نرفع الصوت عاليا في وجه الآثار الخطيرة المتأتية عن هذا الاستفزاز".

وأضاف أن "توقيت هذه الهجمة؛ يؤشر على غض الطرف عمدا عن النداءات التي تصدر عن المجتمع الدولي من أجل وقف الأعمال العدائية الصهيونية".

ودعا ممثل الجزائر، مجلس الأمن إلى الرد بشكل حاسم على هذا التحدي لمبادئ سيادة الدولة والحصانة الدبلوماسية واحترام سلامة الأراضي.