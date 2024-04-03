نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: إصابة 4 جنود إسرائيليين في حادثة دهس وطعن قرب مستوطنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواردت أنباء عاجلة حول إصابة أربعة جنود إسرائيليين في عملية طعن ودهس قرب مستوطنة كوخاف يائير شمال مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن العملية أدت إلى إصابة 4 اشخاص وتم تحييد منفذ العملية عند معبر إيال، فيما يجري البحث عن شخص آخر مشتبه به.

وأفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 4 عند مفترق كوخاف يائير، بينهم شخص في حالة خطيرة.

وعلى جانب آخر، كان علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‏نتنياهو، على مقتل عدد من عمال الإغاثة الأجانب في غزة بقصف إسرائيلي، قائلا إن الحادث مأساوي ولم يكن مقصودًا.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.