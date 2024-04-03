متى تكون لفلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة؟

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أحمد جودة - القاهرة - تقدمت السلطة الفلسطينية رسميًا بطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعادة دراسة طلب العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الذي قدمته في عام 2011.

مطالبة اتخاذ قرار

وقال السفير رياض منصور، المبعوث الفلسطيني للأمم المتحدة، لوكالة أنباء رويترز إن الهدف من هذه المطالبة الرسمية هو اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال اجتماع المجلس المقرر عقده في 18 إبريل للنظر في الأوضاع في الشرق الأوسط، ولكن من المتوقع تحديد موعد للتصويت في وقت لاحق.

مرحلة هامة

عضوية الأمم المتحدة تعتبر مرحلة هامة للدول التي ترغب في الانضمام إلى المنظمة الدولية. وتُقدم الدول الراغبة بالانضمام طلبًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي بدوره يُحيل الطلب إلى مجلس الأمن للنظر والتصويت عليه. يشترط أن يحظى الطلب بدعم تسع دول من أعضاء مجلس الأمن حتى يتم التصويت عليه رسميًا.

اعتراف بالسيادة

تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتراف دولي بالسيادة الفلسطينية في نوفمبر 2012، وتحديث وضعها في المنظمة من "كيان" إلى "دولة مراقب غير عضو في المنظمة". تمت الموافقة بأغلبية الأصوات، حيث صوتت 138 دولة لصالح القرار، وصوتت تسع دول ضده، فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت.

الفلسطينيون يأملون منذ فترة طويلة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. تلقوا دعمًا في هذا المسعى من أعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الذين أرسلوا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء لدعم جهودهم.