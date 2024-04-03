نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 97 آخرين إثر زلزال تايوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 97 آخرون إثر زلزال عنيف ضرب المنطقة البحرية قبالة محافظة هوالين في تايوان صباح اليوم، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن بيانات إدارة الإطفاء.

من جهة ثانية، أعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي بالمحيط الهادئ أنّ خطر حدوث أمواج مدّ عالٍ من جراء الزلزال العنيف الذي وقع بالقرب من تايوان صباح اليوم، "انتهى إلى حدّ كبير".ووقع الزلزال تحت البحر قرب تايوان قبيل الساعة 00،00 بتوقيت غرينتش واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، وقد قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته بـ7،4 درجات.

وأعلنت فرق الإطفاء التايوانية أنّ الزلزال العنيف الذي ضرب الساحل الشرقي للجزيرة أسفر عن انهيار مبنيين في مدينة هوالين القريبة من مركز الزلزال.

وقال مسؤول في فرق الإطفاء في هوالين «لقد انهار مبنيان ومن المحتمل أن يكون هناك أناس عالقين بداخلهما»، مضيفًا «ليس لدينا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي».

وهز زلزال قوي وقع قبالة ساحل تايوان العاصمة تايبه صباح اليوم، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في الجزيرة واليابان والفيلبين والصين.

وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان، إن الزلزال وقع الساعة 07:58 صباحا (23:58 بتوقيت غرينتش) على عمق 15.5 كيلومترا قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن هذا هو أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاما.

من جانبها أصدرت الصين إنذارا باللون الأحمر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد أن ضرب زلزال المنطقة البحرية قرب هوالين في تايوان صباح اليوم.

وقال مركز التحذير التابع لوزارة الموارد الطبيعية، إن الزلزال قد يسفر عن وقوع تسونامي في المياه المحيطة بمركزه، وهو ما قد يؤدي إلى آثار كارثية على المناطق الساحلية، بما في ذلك شرقي تايبه وهوالين.

ويوجد في الصين نظام تحذير من حدوث موجات تسونامي يتألف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها.

وفي الفيلبين قال المعهد الوطني لعلم الزلازل في تحذير وجّهه لـ23 مقاطعة «ننصح بشدّة سكّان المناطق الساحلية في المقاطعات التالية بإخلائها فورًا إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق داخلية».

بدورها أصدرت اليابان أوامر إخلاء للمناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، فيما رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجات من 7.5 كانت أعلنت عنها في وقت سابق.

وتوقعت الوكالة أن تصل أمواج ارتفاعها حتى ثلاثة أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان في نحو الساعة العاشرة صباحا.

وقالت الوكالة إن أمواجا ارتفاعها 30 سنتيمترا وصلت إلى جزيرة يوناجوني في الساعة 9:18 صباحا.

وذكر شاهد من رويترز أن الزلزال القوي أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة أجزاء من تايبه.