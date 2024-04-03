إصابة أكثر من 50 شخصا في تايوان جراء زلزال عنيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 08:29 صباحاً - أصيب أكثر من 50 شخصاً بجروح في تايوان من جراء زلزال عنيف تخطّت قوته 7 درجات وقع صباح الأربعاء قرب شرق الجزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال مركز عمليات الطوارئ في تايبيه إنّ “شخصاً واحداً يُعتقد أنّه قضى” من جراء الزلزال بعد أن سحقته صخرة على طريق للتنزه في مقاطعة هوالين الجبلية الواقعة في شرق الجزيرة والقريبة من مركز الزلزال.

وعرضت قنوات التلفزيون التايوانية لقطات لبعض المباني المنهارة في مدينة هوالين القريبة من مركز الزلزال، وذكرت وسائل إعلام أن بعض الأشخاص محاصرون.