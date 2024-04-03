نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- زلزال قوي يضرب تايوان.. أضرار وتحذيرات من تسونامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الاربعاء، وفقًا لتقارير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يُعتبر هذا الزلزال واحدًا من أقوى الزلازل التي تضرب الجزيرة في السنوات الأخيرة، حيث يُذكر بالزلزال الشديد الذي ضرب تايوان قبل 25 عامًا.

ووقع الزلزال في الساعة 7:58 صباحًا بالتوقيت المحلي، على بعد 18 كيلومترًا جنوب مدينة هوالين، وكان عمقه يبلغ 34.8 كيلومترًا.

وتبع الزلزال سلسلة من الهزات الارتدادية القوية التي أثرت على جميع أنحاء الجزيرة، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة، بما في ذلك انهيارات لبعض المباني.

تُشير التقارير الأولية إلى وجود ضحايا، حيث حصر بعض الأشخاص في المباني المنهارة في مقاطعة هوالين، كما تسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

وتم إغلاق الطريق السريع الرئيسي على طول الساحل الشرقي للجزيرة بسبب التقارير عن انهيارات وانزلاقات أرضية.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، حذرت إدارة الأرصاد المركزية في تايوان من احتمالية حدوث خسائر ارتدادية قوية حتى نهاية الأسبوع، مما يزيد من التوتر والقلق في المنطقة المتضررة.

وأثار الزلزال مخاوف من حدوث تسونامي في المناطق المجاورة، بما في ذلك اليابان والفلبين، حيث تم رصد أمواج بارتفاع أقل من نصف متر على طول بعض السواحل.

وتم إصدار تحذيرات لرحلات الطيران والسفر لتلك المناطق، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة السكان.

ويظل الوضع مستمرًا تحت المراقبة، حيث يعمل السلطات المحلية على تقييم الأضرار وتقديم المساعدة للمتضررين، فيما يستعد السكان لمواجهة تحديات جديدة في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.