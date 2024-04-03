نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال قوي يضرب جنوب اليابان: تحذيرات من تسونامي وجهود لضمان سلامة المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال قوي جنوب اليابان، خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء للمناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية.

توقع خبراء الأرصاد الجوية وصول أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان، مما دفع الفلبين أيضًا إلى إصدار تحذيرات من خطر حدوث تسونامي وإجراء إخلاء للمناطق الساحلية كإجراء احترازي.

على الرغم من وصول الأمواج بارتفاع 30 سنتيمترًا إلى جزيرة يوناجوني اليابانية، إلا أن السلطات تواصل مراقبة مسار العاصفة عن كثب، وتحذر السكان من البقاء في المناطق المعرضة للخطر.

يعتبر هذا الزلزال الأعنف الذي تضربه اليابان منذ 8 سنوات، حيث تعرضت مقاطعة إيشيكاوا على الساحل الغربي لزلزال بقوة 7.6 درجة عام 2016، مما أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصًا وتدمير 44 ألف منزل كليًا أو جزئيًا.

تُبذل جهود كبيرة حاليًا لضمان سلامة المواطنين في المناطق المتضررة، من خلال توفير أماكن إيواء مؤقتة ودعم لوجستي، في محاولة للتعامل مع تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.