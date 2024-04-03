نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب تايوان.. وإصابة 62 شخصًا وتحذيرات من تسونامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت تايوان لهزة أرضية عنيفة بلغت قوتها 7.4 درجة، مما أدى إلى حدوث أضرار وإصابات في الجزيرة، مع إطلاق تحذيرات من تسونامي في المناطق الساحلية.

الزلزال والإصابات:أعلنت الحكومة التايوانية عن إصابة ما لا يقل عن 62 شخصًا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

تحدد مركز الزلزال في المحيط الهادئ، جنوب شرق مقاطعة هوالين، على عمق 15.5 كيلومتر.

الزلزال تسبب في تغيرات في مستويات المياه قبالة الساحل، مع تسجيل أعلى شدة في مقاطعة هوالين.

التأثيرات والتحذيرات

أطلقت تايبيه تحذيرًا من خطر تسونامي في المناطق الساحلية.كما فقدت مئات الآلاف من الأسر الكهرباء، لكن العديد استعادوا الكهرباء بالفعل.وكالة الأرصاد الجوية اليابانية رفعت قوة الزلزال من 7.2 إلى 7.7 درجة، مع إصدار أوامر إخلاء للمناطق الساحلية القريبة.

تأثيرات تسونامي

أمواج مد عاتية (تسونامي) وصلت إلى جزر يوناجوني وإيشيجاكي ومياكو في محافظة أوكيناوا جنوب غرب اليابان.

تظل تايوان واليابان عرضة لخطر الزلازل وتسونامي، مما يستدعي تنفيذ إجراءات السلامة والتأهب للتعامل مع هذه الظواهر الطبيعية القوية.