نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏تايوان: 4 قتلى وأكثر من 700 مصاب جراء الزلزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 700 جراء الزلزال في تايوان.

وفي سياق آخر، قصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.