7 قتلى و أكثر من 700 مصاب حصيلة زلزال تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 10:28 صباحاً - أعلنت الحكومة في تايوان، اليوم الأربعاء، إصابة أكثر من 700 شخص جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة تايبيه.

وذكرت صحيفة تشاينا تايمز التايوانية أن عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب تايوان ارتفع إلى7، فيما أكد مسؤول تايواني، أن الزلزال الذي تتعرض له الجزيرة هو الأعنف منذ 25 عامًا.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجة مقاطعة هوالين الساعة 7:58 صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء (11:58 مساءً بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء) وشعر به جميع أنحاء الجزيرة.

ووفقًا لخبراء الزلازل المحليين، كان مركز الزلزال في البحر، على بعد 25 كيلومترًا جنوب شرق مدينة هوالين، وعلى عمق 15,5 كيلومتر، تم تسجيل أكثر من 40 هزة ارتدادية في المنطقة، وشعر سكان مقاطعتي فوجيان وجيانجشي شرقي الصين بالهزات أيضًا.