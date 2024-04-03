الاتحاد الأوروبي: نتوقع تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 11:25 صباحاً - توقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبًا إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن دون عوائق إلى الفلسطينيين داخل القطاع.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه يشعر بالصدمة جراء قتل الجيش الإسرائيلي أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة.

وطالب الاتحاد الأوروبي، إسرائيل بضرورة إجراء تحقيق شامل بشأن مقتل أعضاء الفريق ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وكانت 26 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قد دعت إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة، بحسب تصريحات سابقه أدلى بها جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.