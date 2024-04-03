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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏مصادر يمنية، مقتل 5 من القوات الحكومية في هجوم مباغت للحوثيين في منطقة كرش الحدودية بين تعز ولحج.

وفي سياق آخر، قصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.