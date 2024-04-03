العالم اليوم - غزة.. مقتل 32975 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر غزة.. مقتل 32975 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أبريل 2024 12:24 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 قتيلا و83 جريحا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن ما لا يقل عن 32975 فلسطينيا قتلوا وأصيب 75577 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من ناحيته، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب على غزة ارتفع إلى 140 صحفيا

وفي وقت سابق قتل 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بقصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.