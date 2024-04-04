العالم اليوم - تعطل خدمات أبل عن آلاف المستخدمين في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 02:26 صباحاً - أظهرت صفحة الحالة بشركة أبل تعطل العديد من الخدمات بما في ذلك متجر التطبيقات آب ستور وأبل تي في+ وأبل ميوزيك لدى مستخدمين في الولايات المتحدة.

وأبلغ ما يقرب من 6400 من مستخدمي متجر التطبيقات عن مشكلات في ذروة الأعطال، وفقا لموقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين.

وأشار داون ديتكتور أيضا إلى أكثر من ألف بلاغ تتعلق بكل من أبل تي في+ وأبل ميوزيك.

ولم ترد أبل على الفور على طلب من رويترز للتعليق.