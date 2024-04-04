العالم اليوم - إيران.. مقتل 3 عناصر من الشرطة في هجمات جنوب البلاد

انتم الان تتابعون خبر إيران.. مقتل 3 عناصر من الشرطة في هجمات جنوب البلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 03:24 صباحاً - قتل ثلاثة رجال أمن على الأقل بينهم نائب رئيس مركز للشرطة في هجمات على مراكز أمنية ومقرات تابعة للحرس الثوري جنوب إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة إرنا الرسمية للأنباء إن جماعة تطلق على نفسها اسم جيش العدل شنت هجمات على مقرات مركز الشرطة رقم 11 بمدينة تشابهار، أسفرت عن مقتل نائب رئيس مركز الشرطة بالإضافة إلى عنصري أمن آخرين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق، أن هجوماً وقع على مركزين عسكريين وسط مدينة تشابهار جنوب شرق إيران، بينهما مخفر للشرطة، مشيرة إلى أنّ الهجمات نفذتها عناصر مرتبطة بجماعة "جيش العدل" المعارضة.