نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قلق قبرص بسبب الوافدين.. أزمات الشرق الأوسط وآثار تفاقم أعداد الهجرة غير الشرعية لأوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "بعد قلق قبرص بسبب الوافدين.. أزمات الشرق الأوسط وآثار تفاقم أعداد الهجرة غير الشرعية لأوروبا".

وأوضح التقرير أن أزمات طويلة الأجل تعيشها بعض دول الشرق الأوسط تدفع براغبي العيش في ظروف مغايرة نحو رحلات خطرة لتزداد موجات الهجرة غير الشرعية فتزيد من أزمات الدول الطاردة وتوتر علاقتها بأوروبا.

ولفت التقرير أن قبرص أعربت عن القلق العميق إزاء ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها، بعد أن سجلت أكثر من 350 وافدا خلال يومين، غالبيتهم سوريون عبروا إليها من لبنان المجاور.

وأشار التقرير إلى أن 160 كيلومترا تفصل الجزيرة المتوسطية في قبرص بوابة المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عن لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة تزداد وطأتها من التصعيد الدائر على جبهته الجنوبية مع إسرائيل في وقت يستضيف فيه مئات الآلاف من اللاجئين السوريين ويطالب مرارا بضرورة عودتهم لأراضيهم.