نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير مركز لندن للدراسات: الولايات المتحدة ستتخذ خطوات إيجابية لتكون فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إيثان إي دنسر، مدير لندن لدراسات الشرق الأوسط، إن قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة كان في مجال التداول منذ 2011، ولكن لم يتم اتخاذ مسار تصاعدي فيما يتعلق بهذا الأمر من خلال القرارات الصادرة من مجلس الأمن المختلفة.

أضاف "دانسر"، خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن الولايات المتحدة حققت بعض الخطوات الإيجابية من خلال عدم استخدام حق الفيتو في وقف إطلاق النار، والولايات المتحدة تتخذ خطوات إيجابية في هذا الشأن.

وتابع: "كان هناك دعم من الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها لحل الدولتين، وأعتقد أن هذا الأمر سيأخذ وقتا طويلا والولايات المتحدة ستعمل على نفس المجال وعلى كل التفاصيل والأصعدة من أجل تمرير القرار الأخير".