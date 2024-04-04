نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة فوكوشيما في اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن وقوع زلزال بقوة 6 درجات قبالة منطقة فوكوشيما في شمال شرق اليابان اليوم الخميس.

وبالرغم من قوة الزلزال، لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، كما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

تأثير الزلزال

يبلغ عمق الزلزال الذي شعر به سكان طوكيو نحو 40 كيلومترًا.

وأشارت شركة "تيبكو"، المسؤولة عن محطة فوكوشيما، إلى عدم وجود أي خلل في المنشأة النووية أو في المنطقة بسبب الزلزال.

تاريخ الزلازل في اليابان

تشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، إلا أن معظمها لا يسفر عن أضرار بفضل القواعد البنائية الصارمة.

وقد وصف المركز الأميركي للمسح الجيولوجي قوة الزلزال بـ 6.1 درجات.

الزلزال الكارثي في مارس 2011

تذكر اليابان كارثة زلزالية وتسونامي ضربت سواحلها في مارس 2011، حيث تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات في تحطيم المباني وتدمير المنازل وخلف آلاف الضحايا والمفقودين.

وكانت محطة فوكوشيما النووية مركزًا لأسوأ حادث نووي في اليابان منذ تشرنوبيل.

الزلزال الأخير

يأتي هذا الزلزال بعد زلزال قوي ضرب شبه جزيرة نوتو موديا في بداية العام الجديد، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 230 شخصًا.