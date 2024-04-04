البنتاجون: أوستن غاضب بعد مقتل موظفي الإغاثة في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 09:31 صباحاً - أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن غضبه من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، وأسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة، من بينهم مواطن أمريكي.

وأوضح "أوستن"، في بيان نشره موقع وزارة الدفاع الأمريكية، أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة فورًا لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة، بعد فشل التنسيق المتكرر مع منظمات الإغاثة الأجنبية.

وحثّ الوزير الأمريكي نظيره الإسرائيلي على إجراء تحقيق سريع وشفاف، ومشاركة استنتاجاته علنًا، ومحاسبة المسؤولين، وذكر أنّ هذه المأساة عززت القلق المعلن بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح الفلسطينية، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى ضمان إجلاء المدنيين الفلسطينيين وتدفق المساعدات الإنسانية.

وأعرب "أوستن" عن إعجابه بمنظمة المطبخ المركزي العالمي وموظفيها المتفانين، إذ إنها وزعت ملايين الوجبات على الإسرائيليين الذين نزحوا بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر، وكانت رائدة في توصيل الأغذية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر، ويبلغ مجموعها الآن أكثر من 40 مليون وجبة لسكان غزة المحتاجين.

وأشار "أوستن" إلى أنّ هذه المأساة تزيد من صعوبة إغراق المنطقة بالمساعدات الإنسانية، كما صرح المسؤولون الإسرائيليون بأنهم يسعون إلى القيام بذلك، كما أثار الحاجة إلى رؤية زيادة سريعة في المساعدات القادمة عبر جميع المعابر في الأيام المقبلة، وخصوصًا للمجتمعات في شمال غزة المعرضة لخطر المجاعة.