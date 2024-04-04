‏وسائل إعلام إسرائيلية: إلغاء كل الإجازات في الوحدات المقاتلة في الجيش تحسبا لأي رد إيراني

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام إسرائيلية، بإلغاء كل الإجازات في الوحدات المقاتلة في الجيش تحسبا لأي رد إيراني.

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.