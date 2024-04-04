نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد قتلى الهجوم جنوب شرقي إيران إلى 16من المسلحين و11 من رجال الأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام إيرانية، بارتفاع عدد قتلى الهجوم جنوب شرقي إيران إلى 16من المسلحين و11 من رجال الأمن.

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.