‏ماكرون: "ليس لدينا شك" في أن روسيا تستهدف الألعاب الأولمبية وخصوصا "من الناحية المعلوماتية"

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "ليس لديه شك" في أن روسيا تستهدف الألعاب الأولمبية وخصوصا "من الناحية المعلوماتية".

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.