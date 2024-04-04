‏بوتين: لا يمكن أن تصبح روسيا هدفا للإرهابيين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير ‏بوتين، أنه لا يمكن أن تصبح روسيا هدفا للإرهابيين.

وقد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.