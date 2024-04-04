العالم اليوم - رميا بالرصاص.. مقتل لاعب أحد أبرز أندية جنوب إفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 02:26 مساءً - قتل لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لكرة القدم لوك فلورز رميا بالرصاص، أمس الأربعاء، خلال تعرضه لعملية سطو بالسلاح على سيارته.

وأعلن نادي كايرز تشيفز على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي عن قتل مدافعه لوك فلورز بعد تعرضه لمحاولة سرقة سيارته في إحدى محطات الوقود.

وكتب النادي في منشور على موقع "فايسبوك": "ببالغ الحزن نعلن أن لاعب كايزر تشيفز، لوك فلورز، فقد حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال محاولة سرقة سيارته في جوهانسبرغ"، وفقا لفرانس برس.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى ليلة الأربعاء عندما كان اللاعب جالسا داخل سيارته قبل أن يهاجمه رجلان مسلحان حاولا سرقة سيارته، وفق الرواية الأمنية.

وقال متحدث باسم الشرطة "لقد هدده المشتبهان بهما بمسدس وأخرجاه من السيارة، قبل أن يطلقا عليه النار ويغادر أحد المشتبه بهما مع سيارة الضحية، ليتبعه شريكه بسيارة أخرى".

هذا وما زالت التحقيقات جارية لتوقيف المشتبه بهما اللذان فرى إلى مكان مجهول.

وكان الضحية البالغ 24 عاما يلعب كمدافع في فريق كايرز تشيفز في جنوب إفريقيا أحد أشهر فرق كرة القدم بالبلاد، كما لعب في صفوف منتخب "بافانا بافانا" تحت سن 23 عاما.

وتسجل جنوب إفريقا معدلات مرتفعة في نسب الجريمة حيث شهدت 84 جريمة قتل يومياً بين كتوبر وديسمبر 2023، وفقا للأرقام الرسمية.