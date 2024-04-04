العالم اليوم - الدولار يتراجع والين يلامس أدنى مستوى في 34 عاما

انتم الان تتابعون خبر الدولار يتراجع والين يلامس أدنى مستوى في 34 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 03:24 مساءً - سجل الدولار الأميركي أدنى مستوياته في أسبوع، الخميس، إذ عززت بيانات اقتصادية التوقعات بخفض سريع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الين الذي شهد تراجعا مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ودفع تباطؤ غير متوقع في نمو قطاع الخدمات بالولايات المتحدة الدولار للانخفاض أمس الأربعاء.

وواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بما في ذلك رئيس المجلس جيروم باول، أمس الأربعاء التركيز على الحاجة لمزيد من النقاش والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو.

تحركات الأسعار

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، بنحو 0.15 بالمئة إلى 104.08 بعد أن وصل إلى 104.05، وهو أدنى مستوى له منذ 26 مارس.

وتترقب الأسواق حاليا بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها غدا الجمعة.

وانخفض الفرنك السويسري بنحو 0.6 بالمئة مقابل اليورو والدولار بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي في مارس بنسبة أقل من المتوقع عند 1.0 بالمئة.

وسجل الفرنك اليوم الخميس أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ أوائل مايو عند 0.9847 وفي اليوم السابق أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أوائل نوفمبر عند 0.9095.

واقترب الين من أدنى مستوى له منذ 34 عاما مقابل الدولار، إذ لم ينجح التحول التاريخي في سياسة بنك اليابان بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية في تعزيز العملة.

واستقر الين عند 151.76 مقابل الدولار، بعد أن وصل إلى 151.975 الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو 0.6 بالمئة أمس الأربعاء وبنحو 0.2 بالمئة اليوم الخميس وعاد إلى منتصف النطاق الذي راوح فيه لمدة عام عند 1.086 دولار.

وجاء التضخم في منطقة اليورو أقل من المتوقع أمس الأربعاء، مما عزز توقعات بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو.

واخترق الدولار الأسترالي المتوسط المتحرك في 200 يوم وبلغ0.6587 دولار أميركي اليوم الخميس وهو أيضا أعلى مستوى له في أسبوعين.

كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة لما فوق 0.60 دولار ووصل في أحدث تداول إلى 0.6040 دولار.