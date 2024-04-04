نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المعركة لن تقف عند حدود فلسطين".. ماذا يقول متحدث سرايا القدس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أبوحمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن فصائل المقاومة تواصل خوض معركة "طوفان الأقصى" بكل عزم.

أشار إلى أن المعركة تتجاوز حدود فلسطين الجغرافية، وذلك وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية، وأكد أن مقاتليهم ما زالوا مرابطين في مواقعهم منذ بداية المعركة.

يوم القدس العالمي وتحذيرات

بمناسبة يوم القدس العالمي، أكد أبوحمزة أهمية القدس وحدتها للمسلمين في هذا العام.

حذر من أن المساس بالقدس والمسجد الأقصى سيشعل المنطقة بأكملها.

أكد حساسية الفترة الحالية في فلسطين وضرورة تحمل المسؤوليات.

تطورات المعركة والعمليات العسكرية

أعلنت سرايا القدس اليوم عن عدة عمليات في خان يونس جنوب قطاع غزة، بما في ذلك استهداف قوة إسرائيلية خاصة وتدمير دبابة إسرائيلية.

تم أيضًا إسقاط طائرة مسيرة واستهداف تجمعات لجنود الاحتلال بقذائف الهاون.

أعلنت سرايا القدس عن قصف مناطق متعددة في غلاف غزة بالصواريخ.

تتجدد المواجهات في فلسطين، مع استمرار المقاومة في خوض معركة "طوفان الأقصى"، وسط تحذيرات من تصاعد التوترات في المنطقة.