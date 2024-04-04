نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدنمارك تغلق المجال الجوي وتوقف حركة السفن بعد فشل إطلاق صاروخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الجيش الدنماركي، بإغلاق حركة الشحن في مضيق الحزام الكبير وغلق المجال الجوي في البلاد، بعد فشل إطلاق صاروخ.

وكشف الجيش الدنماركي، أن سبب إغلاق حركة الشحن هو عطلا في قاذفة صاروخ هاربون تسبب بإغلاق المجال الجوي وحركة الشحن في مضيق الحزام الكبير.

صاروخ هاربون يحدث أزمة في الدنمارك

وصاروخ هاربون هو صاروخ أمريكي مضاد للسفن، ويصل مداه إلى أكثر من 300 كم.

وتصنف منظومة صواريخ هاربون الأمريكية كنظام مضاد للسفن ضمن الأسلحة دقيقة التوجيه، ويمكن إطلاقها من السفن ومن الغواصات ومركبات الإطلاق الأرضية، وذلك ضمن مواقع الدفاع الساحلية ومنصات الصواريخ أرض - جو.

ويعد صاروخ هاربون من أنجح الأنظمة الصاروخية المضادة للسفن، وهو في الخدمة مع أكثر من 30 دولة.