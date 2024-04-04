نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يستهدف فريقا فنيا إسرائيليا ومواقع تابعة لجيش الاحتلال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني استهدافه فريقا فنيا إسرائيليا أثناء صيانة التجهيزات الفنية والتجسسية بموقع بياض بليدا، ومواقع مهمة أخرى، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وأوضح "حزب الله" في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-2024 فريقا فنيا إسرائيليا أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة".
وأضاف "حزب الله": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:20 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-2024، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".
وأكد "حزب الله": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:45 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-2024، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس استهداف بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" في مناطق يارون وعيناتا ومارون الراس في جنوب لبنان.