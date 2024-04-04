أول تعليق من نتنياهو على التهديدات الإيرانية: نعرف كيف ندافع عن أنفسنا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أول تعليق له على تهديدات طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، أن إسرائيل سترد على أي ضرر يلحق بأمنها.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي: "لقد عملت إيران ضدنا لسنوات، سواء بشكل مباشر أو من خلال أتباعها، ولهذا عملت إسرائيل ضد إيران وأتباعها، دفاعيا وهجوميا".

وأضاف: "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا، وسنتصرف وفق مبدأ بسيط: سنؤذي أي أحد يلحق بنا الأذى أو يخطط للقيام بذلك".

وعلى خلفية التهديدات من طهران بالرد على الغارة الأخيرة على القنصلية الإيرانية في دمشق، قام الجيش الإسرائيلي بتقييم الوضع الأمني ​​وقرر زيادة استدعاء قوات الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي.

كما توجه الجيش الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية.

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء أن إسرائيل "ستتلقى صفعة" هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين الماضي، مقتل 7 عسكريين في صفوفه، بينهم مستشاران كبيران، بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.