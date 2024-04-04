العالم اليوم - إسرائيل تضع سيناريوهات "الانتقام الإيراني".. وتتأهب

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تضع سيناريوهات "الانتقام الإيراني".. وتتأهب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 09:24 مساءً - قالت القناة 14 الإسرائيلية، يوم الخميس، إن من بين السيناريوهات المحتملة للرد الإيراني على اغتيال القيادي بالحرس الثوري محمد رضا زاهي الهجوم على قواعد الجيش الإسرائيلي في إسرائيل بشكل مباشر، بينما طرحت صحيفة هاآرتس 4 سيناريوهات محتملة.

وبحسب المراسل العسكري لقناة 14، ​​هيليل بيتون روزين، تستعد إسرائيل لاحتمال قيام إيران بمهاجمة قواعد الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر.

ويتضمن التحضير لهذا النوع من الهجمات احتمال اضطرار المؤسسة الأمنية إلى الرد، إذا هاجمت إيران إسرائيل بشكل مباشر.

ووفق القناة، هناك تفاهم بين إسرائيل والأميركيين على أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر باستخدام أسلحتها الحربية في الشرق الأوسط.

وقد أثيرت هذه القضية، من بين أمور أخرى، في المحادثة الهاتفية بين رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح الرئيس الأمريكي لنتنياهو أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أوردت صحيفة هاآرتس في مقال لكاتبها آلون بنكاس الطرق المحتملة للانتقام الإيراني في 4 سيناريوها فما هي؟

الخيار الأول: أن تلتزم إيران بسياستها القديمة المتمثلة في عدم الرد الفوري، بل الانتظار بصبر للانتقام في زمان ومكان وهدف يتم اختياره بعناية ويتناسب مع الضرر الرمزي والحقيقي الذي أحدثه الهجوم الإسرائيلي. لكن أهمية الأهداف التي ضربتها إسرائيل ورمزيتها والاحتجاج السياسي في طهران الذي يطالب بالانتقام لاستعادة الشرف والردع، وسمعة إيران بين وكلائها، يجعل هذا خيارا صعبا، ولكنه لا يزال ممكنا، وفقا للكاتب.

الخيار الثاني: أن إيران لم يعد لديها خيار سوى الرد بسرعة وبشكل متناسب، وبالتالي تستهدف السفن والسفارات والأفراد الإسرائيليين في الخارج. ويعتمد هذا على المعلومات الاستخباراتية والفرصة السانحة، وهما عنصران من المرجح أن تمتلكهما إيران، غير أن المشكلة في هذا الخيار هي أنه يطلق العنان لعملية من الخطوات التصعيدية المتبادلة.

الخيار الثالث: هو التوجه نحو تصعيد كامل من خلال حزب الله في لبنان وإشراك إسرائيل في جبهة ثانية أكثر فتكا وتكلفة بكثير مما كانت عليه في غزة. ويثير هذا الخيار، وفقا للكاتب، سؤالا حاسما فيما يتعلق بمستوى السيطرة والنفوذ الإيراني على حزب الله: هل تستطيع طهران فعلا إجبار الحزب على الانخراط في حرب من شأنها أن تعيث فسادا في لبنان؟

الخيار الرابع: هو سيناريو يوم القيامة، حيث تقوم إيران الغاضبة والتي تحس بالإهانة بهجمات لا تقتصر على أهداف إسرائيلية مهمة، بل تشمل أيضا أهدافا أميركية في الخليج.

نتنياهو يتوعد

وقال نتنياهو عقب اجتماع مع حكومة الحرب يوم الخميس: "منذ سنوات تعمل إيران ضدنا بشكل مباشر ومن خلال مبعوثيها"، مضيفا " سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنتصرف وفقا للمبدأ البسيط القائل بأن كل من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا، فإننا سنفعل ذلك". سوف يؤذيه."

وفي وقت سابق من الخميس، أكد الجيش الإسرائيلي أنه، وفقا لتقييم متجدد للوضع، تقرر تعليق مغادرة الوحدات المقاتلة مؤقتا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب في سفاراتها حول أنحاء العالم إلى الحد الأقصى.

ووفق الهيئة، فقد تم إخلاء عدة بعثات في عدة دول بعد تقييم الوضع من قبل الشاباك ووزارة الخارجية، ونقل بعض الممثلين الإسرائيليين في الخارج إلى مواقع بديلة وطُلب منهم أيضًا عدم حضور المناسبات العامة في هذه المرحلة.

سلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب

ويوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام عبرية، بحالة يقظة مشددة في إسرائيل تحسبا من رد إيران المحتمل على الهجوم على قنصليتها في دمشق.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه في إطار تقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز وتجنيد جنود احتياط إلى أنظمة الدفاع الجوي".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "يقظة مشددة في إسرائيل تحسبا من رد إيراني على عملية الاغتيال في دمشق".

ووفق مراسلنا، يشهد سلاح الجو الإسرائيلي حالة تأهب قصوى بكل أذرعه من الطائرات الحربية واستعدادها للتصدي عبر منظومات الدفاع الجوي.