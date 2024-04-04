نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: إخلاء 7 سفارات إسرائيلية بعد استهداف قنصلية طهران بدمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء يوم الخميس إنه تم إخلاء 7 سفارات إسرائيلية خشية رد إيراني على استهداف قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت الصحيفة أنه من بين السفارات التي تم إخلاؤها السفارات في البحرين ومصر والأردن والمغرب وتركيا.

وأفادت قناة "I24" بأنه ورغم غموض الرد الإيراني المحتمل، يبقى القلق قائما في إسرائيل حيث تشير التقديرات إلى أن الإيرانيين قد يستخدمون عدة خيارات للانتقام بما في ذلك الهجمات المباشرة بالصواريخ، أو استهداف مسؤولين إسرائيليين عالميا.

وأكدت أنه وفي هذا السياق، أعلنت إسرائيل عن رفع درجة الاستعداد وتعزيز قدراتها الدفاعية.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

هذا، ونشر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على منصة "إكس"، تهديدا لإسرائيل باللغة العبرية بخصوص استهدافها للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

وأكد المرشد الإيراني أنه "ستتم معاقبة الكيان الخبيث، وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها".

كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".