نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يطلب من نتنياهو وقفا فوريا لإطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما تحدثا يوم الخميس أن "الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء" في غزة.

وتعد هذه أول مرة يدعو فيها الرئيس الأميركي بوضوح إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة خلال ستة أشهر من الحرب.

وقال موقع أكسيوس إن بيان البيت الأبيض لم يربط بشكل كامل وقف إطلاق النار باتفاق الرهائن – كما كان بايدن حريصًا على القيام بذلك في الماضي – لكنه شدد على أن الرئيس حث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من إبرام صفقة دون تأخير لإعادة الرهائن إلى منازلهم".

ويتعرض بايدن لضغوط متزايدة من أعضاء حزبه للضغط من أجل وقف إطلاق النار وضمان قيام إسرائيل بالمزيد للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وقال مصدر مطلع على المكالمة إنها كانت "متوترة ومليئة بالتحديات" واستمرت أكثر من 30 دقيقة.