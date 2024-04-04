العالم اليوم - حريق بمدينة كورسك الروسية بعد إسقاط طائرة مسيرة

انتم الان تتابعون خبر حريق بمدينة كورسك الروسية بعد إسقاط طائرة مسيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 11:22 مساءً - اندلع حريق بالقرب من السوق المركزي في مدينة كورسك الروسية، يوم الخميس، بعدما أسقطت وحدات الدفاع الجوي طائرة مسيرة، وهي واحدة من أربع طائرات مسيرة جرى اعتراضها فوق المنطقة.

,قال رومان ستاروفويت حاكم مدينة كورسك الروسية في منشور على تطبيق "تلغرام" إن السلطات أرسلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، مضيفا أن طائرة مسيرة استهدفت منزلا واندلع حريقان بسبب ذلك.

ولم ترد بلاغات عن سقوط ضحايا.

وتكررت الانفجارات والهجمات على المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا خلال العامين الماضيين منذ شنت روسيا الحرب على أوكرانيا. ويتهم المسؤولون الروس القوات الأوكرانية أو مخربين موالين لكييف بشن الهجمات.