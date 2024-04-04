الأمن الأوكراني: مصرع 30 جنديا في هجوم روسي على زابوروجيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 11:29 مساءً - أكد جهاز الأمن الأوكراني اليوم الخميس أنه خلال هجوم صاروخي روسي على الجيش الأوكراني في منطقة زابوروجيا، قُتل عدد من الجنود أكبر مما أعلن رسميًا.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني مقتل أكثر من 30 جنديا من اللواء 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية جراء هجوم صاروخي، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وفي 5 نوفمبر من العام الماضي، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، إن البلاد بدأت تحقيقًا في مقتل مقاتلين من لواء ترانسكارباثيا نتيجة هجوم صاروخي في منطقة زابوروجي.